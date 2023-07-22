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Завершились тактические учения "Волна Хазри"

Завершились тактические учения "Волна Хазри" Завершились тактические учения "Волна Хазри", проводившиеся во взаимодействии Военно-морскими силами (ВМС), Сухопутными войсками (СВ), Военно-воздушными силами (ВВС) и Береговой охраной Государственной пограничной службы (ГПС).
Армия
22 июля 2023 г. 15:58
Завершились тактические учения Волна Хазри

Завершились тактические учения "Волна Хазри", проводившиеся во взаимодействии Военно-морскими силами (ВМС), Сухопутными войсками (СВ), Военно-воздушными силами (ВВС) и Береговой охраной Государственной пограничной службы (ГПС).

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, на заключительном этапе учений были выполнены боевые стрельбы по уничтожению кораблей, а также воздушных и береговых целей условного противника при возникновении угрозы в территориальных водах Азербайджанской Республики в Каспийском море.

На учениях высокопрофессионально были выполнены спасательные мероприятия и различные действия для поддержания выгодной оперативной обстановки.

На тактических учениях "Волна Хазри", в которых были задействованы 1500 человек личного состава, боевые корабли ВМС, суда обеспечения, сторожевые корабли береговой охраны ГПС, вертолеты, БПЛА ВВС и боевые бронированные машины Сухопутных войск, были успешно выполнены все поставленные задачи.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army's 'Khazri Wave' tactical exercises end
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Xəzər dənizində keçirdiyi taktiki təlimlər başa çatıb

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