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Завершились совместные военные учения Азербайджана и Узбекистана

Завершились совместные военные учения Азербайджана и Узбекистана Завершились тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023, проводившиеся на полигоне Чирчик Ташкентской области с участием азербайджанских и узбекских военнослужащих.
Армия
1 августа 2023 г. 11:43
Завершились совместные военные учения Азербайджана и Узбекистана

Завершились тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023, проводившиеся на полигоне Чирчик Ташкентской области с участием азербайджанских и узбекских военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На последнем этапе совместных учений задачи по ведению специальных боевых действий выполнялись на компьютере и карте.

Напомним, что тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023 состоялись в соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества на 2023 год", заключенным между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Узбекистана.

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