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Завершились совместные учения спецназа ВМС Азербайджана и Турции

Завершились совместные учения спецназа ВМС Азербайджана и Турции Завершились совместные учения подразделений подводного нападения и подводной обороны морских батальонов специального назначения ВМС Азербайджана и подразделений специального назначения ВМС Турции, проходившие на военно-морской базе Аксаз города Мармарис Т
Армия
17 октября 2022 г. 15:56
Завершились совместные учения спецназа ВМС Азербайджана и Турции

Завершились совместные учения подразделений подводного нападения и подводной обороны морских батальонов специального назначения ВМС Азербайджана и подразделений специального назначения ВМС Турции, проходившие на военно-морской базе Аксаз города Мармарис Турецкой Республики.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На учениях подразделения специального назначения братских стран выполнили задачи по отработке наземной и морской тактик, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Все поставленные на совместных учениях задачи были успешно выполнены.

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Версия на английском языке ФотоJoint exercises involving Azerbaijani and Turkish Naval Special Forces end
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlılarının birgə təlimi başa çatıb

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