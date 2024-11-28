Завершились совместные учения азербайджанских и иранских военнослужащих

Завершились совместные тактические учения "Араз-2024", проведенные вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль с участием спецназовцев сухопутных войск азербайджанской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В ходе основного этапа учений были применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для определения местонахождения, направлений действий и состояния готовности незаконных вооруженных группировок, выполнены мероприятия по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке.
Выявленные позиции условного противника были уничтожены точным артиллерийским огнем и с применением БПЛА.
Кроме того, военнослужащие с высокой точностью выполнили задачи по нейтрализации живой силы противника.
В целом были высоко оценены ход учений и профессионализм военнослужащих.
По итогам учений была награждена группа отличившихся военнослужащих.