Завершились совместные учения азербайджанских и иранских военнослужащих

Завершились совместные тактические учения "Араз-2024", проведенные вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль с участием спецназовцев сухопутных войск азербайджанской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Завершились совместные тактические учения "Араз-2024", проведенные вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль с участием спецназовцев сухопутных войск азербайджанской армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе основного этапа учений были применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для определения местонахождения, направлений действий и состояния готовности незаконных вооруженных группировок, выполнены мероприятия по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке.

Выявленные позиции условного противника были уничтожены точным артиллерийским огнем и с применением БПЛА.

Кроме того, военнослужащие с высокой точностью выполнили задачи по нейтрализации живой силы противника.

В целом были высоко оценены ход учений и профессионализм военнослужащих.

По итогам учений была награждена группа отличившихся военнослужащих.