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Завершились соревнования по легкой атлетике среди военнослужащих

Завершились соревнования по легкой атлетике среди военнослужащих В соответствии с планом подготовки на текущий год, завершились соревнования по легкой атлетике среди военнослужащих Сухопутных войск.
Армия
24 ноября 2023 г. 10:11
Завершились соревнования по легкой атлетике среди военнослужащих

В соответствии с планом подготовки на текущий год, завершились соревнования по легкой атлетике среди военнослужащих Сухопутных войск.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В соревнованиях, проведенных в спортивном городке Н-ской воинской части, приняли участие 8 команд, представляющих соединения, объединения и отдельные подразделения.

На церемонии закрытия минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в исполнении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие отметили успешное завершение первенства, проведенного в соответствии с международным регламентом. Подчеркивалось, что каждый участник продемонстрировал высокую физическую подготовку, мастерство и упорство.

Среди команд, померявшихся силами в беге на различные дистанции и эстафетах, по итогам соревнований победила команда "Шамкир".

Военнослужащим, занявшим первые три места по итогам командного и индивидуального зачетов, были вручены кубки, почетные грамоты и медали.

В заключение было сделано совместное фото с участниками соревнований.

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Версия на английском языке ФотоAthletics competitions among Azerbaijani Army’s servicemen end
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbçilər arasında keçirilən atletika yarışları başa çatıb

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