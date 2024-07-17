Завершились международные учения "Бірлестік-2024"

В Казахстане завершились международные оперативно-тактические командно-штабные учения "Бірлестік-2024".

В Казахстане завершились международные оперативно-тактические командно-штабные учения "Бірлестік-2024".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Военное руководство Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана прибыло на мыс Токмак в акватории Каспийского моря и понаблюдало за последним тактическим эпизодом учений.

Задействованные в учениях военнослужащие выполнили задачи по уничтожению незаконных вооруженных отрядов в акватории прибрежной зоны Каспийского моря.

Личный состав с высоким профессионализмом и точностью выполнил поставленные задачи с учетом способов ведения современного боя.

Согласно сценарию, парашютно-десантные и поисково-спасательные группы Военно-воздушных сил Азербайджана провели эвакуацию экипажа разбившегося боевого вертолета с поля боя.

После завершения тактического эпизода учений состоялся торжественный проход боевой техники и авиационных средств, задействованных в международных учениях.

Затем состоялась церемония закрытия международных оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024". Выступив на церемонии, военные руководители стран-участниц в целом положительно оценили ход учений, навыки участников в эффективном применении современной боевой техники и средств, а также профессионализм военнослужащих.

На торжественной церемонии, в которой также приняли участие представители аппарата военного атташе 15 стран, состоялось награждение группы военнослужащих медалями и ценными подарками, после чего личный состав прошел перед трибуной торжественным маршем.

В заключение руководство Министерства обороны Азербайджанской Республики встретилось с личным составом, представлявшим нашу страну на учениях, поздравило их за проявление высокого профессионализма на международных учениях и пожелало успехов в дальнейшей службе.

Отметим, что на международных учениях "Бірлестік-2024" Азербайджан представляла группа военнослужащих подразделений коммандос Сухопутных войск, парашютно-десантная и поисково-спасательная группа и самолеты "Су-25" ВВС, а также сторожевые и десантные корабли ВМС.