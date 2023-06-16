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Завершились международные учения Anatolian Phoenix-2023

Завершились международные учения Anatolian Phoenix-2023 В турецком городе Конья завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2023 (Anadolu Ankası -2023).
Армия
16 июня 2023 г. 17:56
Завершились международные учения Anatolian Phoenix-2023

В турецком городе Конья завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2023 (Anadolu Ankası -2023).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Выступившие на церемонии закрытия поделились анализом действий, выполненных в ходе международных учений.

Было отмечено, что поставленные на учениях задачи были успешно выполнены личным составом стран-участниц.

В завершение мероприятия участвовавшие в учениях составы преподнесли друг другу подарки, было сделано фото на память.

Отметим, что на международных поисково-спасательных учениях Anatolian Phoenix-2023 Азербайджан представляли пилоты, технический персонал и авиационные средства ВВС, военнослужащие ВМС Азербайджана и сил специального назначения.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Anatolian Phoenix - 2023" beynəlxalq təlimi başa çatıb

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