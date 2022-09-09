Завершились летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022"

Завершились совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022", прошедшие в нашей стране с участием ВВС Азербайджана и Турции.

Завершились совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022", прошедшие в нашей стране с участием ВВС Азербайджана и Турции.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Используя преимущества тактико-технических характеристик боевых самолетов, наши военные пилоты профессионально выполнили поставленные задачи совместно с коллегами из братской страны.

В соответствии с планом учений были выполнены задачи по уничтожению воздушных и наземных целей условного противника, сложные пилотажные и боевые маневры на малых и средних высотах, а также другие задачи по различным эпизодам.

Деятельность военных пилотов была проанализирована и высоко оценена руководителями учений, принявшим участие в учениях пожелали успехов в дальнейшей службе.