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Завершились летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022"

Завершились летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022" Завершились совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022", прошедшие в нашей стране с участием ВВС Азербайджана и Турции.
Армия
9 сентября 2022 г. 19:58
Завершились летно-тактические учения TurAz Qartalı-2022

Завершились совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022", прошедшие в нашей стране с участием ВВС Азербайджана и Турции.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Используя преимущества тактико-технических характеристик боевых самолетов, наши военные пилоты профессионально выполнили поставленные задачи совместно с коллегами из братской страны.

В соответствии с планом учений были выполнены задачи по уничтожению воздушных и наземных целей условного противника, сложные пилотажные и боевые маневры на малых и средних высотах, а также другие задачи по различным эпизодам.

Деятельность военных пилотов была проанализирована и высоко оценена руководителями учений, принявшим участие в учениях пожелали успехов в дальнейшей службе.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Turaz Qartalı - 2022" təlimi başa çatıb

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