Завершились командно-штабные учения “Eternity - 2019”

В Центре военных игр Вооруженных Сил состоялась церемония закрытия командно-штабных учений “Eternity-2019” с компьютерной поддержкой, которые прошли с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны. Затем были исполнены государственные гимны Азербайджана, Турции и Грузии.

Было отмечено, что в ходе командно-штабных учений “Eternity - 2019” с компьютерной поддержкой все поставленные цели были достигнуты.

Гости выразили признательность руководству Министерства обороны Азербайджана за организацию учений на высоком уровне.

По завершении мероприятия состоялось взаимное вручение подарков представителями всех трех стран.