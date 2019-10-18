Завершились "Дни НАТО" в армии Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, делегация во главе с начальником Управления по Партнерству в штабе Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) контр-адмиралом Бюлентом Тураном посетила Управление международного военного сотрудничества Министерства обороны, Военную Академию Вооруженных Сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и Н-скую воинскую часть.

В рамках мероприятия, офицерам и курсантам были представлены презентации на темы "НАТО сегодня и в будущем", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Военные вопросы НАТО", "Концепция оперативных возможностей НАТО и Азербайджанская Армия" и другие темы.