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    Завершилась встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы по военному сотрудничеству, подписан протокол

    В ходе встречи стороны обсудили проведение совместных мероприятий в 2018-ом году
    © Report

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку завершилась 8-я встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы между министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединённым штабом Исламской Республики Пакистан.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепление дружеских связей между армиями двух государств, в том числе проведение совместных мероприятий в 2018-ом году.

    По итогам встречи был подписан протокол.

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