Завершилась встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы по военному сотрудничеству, подписан протокол

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку завершилась 8-я встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы между министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединённым штабом Исламской Республики Пакистан.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, укрепление дружеских связей между армиями двух государств, в том числе проведение совместных мероприятий в 2018-ом году.
По итогам встречи был подписан протокол.
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