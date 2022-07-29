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Завершены практические занятия с курсантами

Завершены практические занятия с курсантами Завершены практические занятия с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева, проходившие в полевых условиях.
Армия
29 июля 2022 г. 15:50
Завершены практические занятия с курсантами

Завершены практические занятия с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева, проходившие в полевых условиях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На занятиях, проводимых в соответствии с учебным планом и программой Военного института, курсанты выполнили задачи по тактическому перемещению на местности различными способами, а также практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Курсантами были также успешно выполнены такие задачи, как движение по азимутам, преодоление инженерных заграждений, эвакуация раненых с поля боя, обнаружение и обезвреживание целей условного противника и другие задачи.

Основная цель занятий состоит в совершенствовании теоретических знаний и полевой выучки курсантов.

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Версия на английском языке ВидеоPractical classes of cadets end in Azerbaijan
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