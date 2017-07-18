Завершен срок дипполномочий временного поверенного в делах Испании в Азербайджане

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с временным поверенным в делах Испании в Азербайджане Хосе Луисом Диез Хуаресом в связи с окончанием срока его дипломатических полномочий.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, были обсуждены перспективы военного, военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Испанией, было выделено, что военные связи между двумя странами будут развиваться и в будущем.

Министр обороны поблагодарил дипломата за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Испанией, пожелал ему успехов в будущей деятельности.

Дипломат в свою очередь, отметил, что в период его деятельности в нашей стране он прилагал усилия для установления связей между Испанией и Азербайджаном во многих сферах, а также углубления уже имеющихся отношений. Он подчеркнул, что покидает Азербайджан с хорошими впечатлениями, навсегда останется искренним другом народа и правительства Азербайджана.