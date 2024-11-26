Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям "Араз-2024"

Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям "Араз-2024", проводимым вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль с участием подразделений специального назначения Сухопутных войск Азербайджанской Армии и Сухопутных войск Корпуса с

Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям "Араз-2024", проводимым вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль с участием подразделений специального назначения Сухопутных войск Азербайджанской Армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно сценарию, личный состав ознакомился с местностью на учебном полигоне, после чего на заседании были заслушаны доклады командиров.

В рамках очередного этапа совместных тактических учений "Араз-2024", военнослужащие обеих стран приступили к тренировкам в учебной зоне.