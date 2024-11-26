О нас

Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям "Араз-2024"

Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям "Араз-2024" Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям "Араз-2024", проводимым вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль с участием подразделений специального назначения Сухопутных войск Азербайджанской Армии и Сухопутных войск Корпуса с
Армия
26 ноября 2024 г. 16:56
Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям Араз-2024

Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям "Араз-2024", проводимым вблизи населенного пункта Асландуз провинции Ардебиль с участием подразделений специального назначения Сухопутных войск Азербайджанской Армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно сценарию, личный состав ознакомился с местностью на учебном полигоне, после чего на заседании были заслушаны доклады командиров.

В рамках очередного этапа совместных тактических учений "Араз-2024", военнослужащие обеих стран приступили к тренировкам в учебной зоне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPreparations for Araz-2024 joint tactical exercise completed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İranın xüsusi təyinatlılarının təlimi çərçivəsində məşqlər başlayıb

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi