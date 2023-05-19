Завершен процесс перехода вооружения и техники на летний режим эксплуатации

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, во всех видах войск, воинских частях и подразделениях Азербайджанской Армии вооружение, боевая и специальная техника переведены на летний режим эксплуатации.

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, во всех видах войск, воинских частях и подразделениях Азербайджанской Армии вооружение, боевая и специальная техника переведены на летний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, в целях обеспечения бесперебойной и стабильной эксплуатации вооружения и техники в летний период, в пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, было выполнено сезонное обслуживание техники с учетом особенностей климатических условий.

Отметим, что в связи с переходом вооружения и техники на летний режим эксплуатации были планомерно проведены все необходимые мероприятия по дальнейшему повышению боеспособности подразделений и поддержанию высокого уровня боеготовности.