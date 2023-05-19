О нас

Завершен процесс перехода вооружения и техники на летний режим эксплуатации

Завершен процесс перехода вооружения и техники на летний режим эксплуатации В соответствии с планом подготовки на 2023 год, во всех видах войск, воинских частях и подразделениях Азербайджанской Армии вооружение, боевая и специальная техника переведены на летний режим эксплуатации.
Армия
19 мая 2023 г. 13:44
Завершен процесс перехода вооружения и техники на летний режим эксплуатации

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, во всех видах войск, воинских частях и подразделениях Азербайджанской Армии вооружение, боевая и специальная техника переведены на летний режим эксплуатации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, в целях обеспечения бесперебойной и стабильной эксплуатации вооружения и техники в летний период, в пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, было выполнено сезонное обслуживание техники с учетом особенностей климатических условий.

Отметим, что в связи с переходом вооружения и техники на летний режим эксплуатации были планомерно проведены все необходимые мероприятия по дальнейшему повышению боеспособности подразделений и поддержанию высокого уровня боеготовности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Process of transferring weapons and military equipment into summer operation mode ends
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda silah və texnikanın yay mövsümündə istismar rejiminə keçidi başa çatıb

Экслюзивные новости

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi