Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Завершен очередной призыв на срочную действительную военную службу, начавшийся 1 января.

Как сообщили Report в Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу, комплектация Вооруженных сил Азербайджана призывниками успешно завершена в течение месяца.

Призывники отправились на действительную военную службу с энтузиазмом и большим подъемом духа. Во всех городах и районах страны церемония проводов стала настоящим праздником.

Отметим, что 26 ноября 2018 года президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2019 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2019 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.