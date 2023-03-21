Состоялся выпуск очередной группы военнослужащих, прошедших "Начальный курс коммандос"

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подраздел

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом боевой подготовки на этот год, состоялась выпуск очередной группы, прошедшей подготовку по начальной подготовке коммандос.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии передали выпускникам поздравления руководства Министерства обороны, рассказали о значимости подобных курсов, способствующих повышению профессионализма и боеспособности военнослужащих, и пожелали коммандос успехов в дальнейшей службе.

Затем выпускникам были вручены сертификаты.

В заключение личный состав прошел маршем перед трибуной, было сделано фото на память.