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Состоялся выпуск очередной группы военнослужащих, прошедших "Начальный курс коммандос"

Состоялся выпуск очередной группы военнослужащих, прошедших "Начальный курс коммандос" По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подраздел
Армия
21 марта 2023 г. 14:12
Состоялся выпуск очередной группы военнослужащих, прошедших Начальный курс коммандос

По указанию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом боевой подготовки на этот год, состоялась выпуск очередной группы, прошедшей подготовку по начальной подготовке коммандос.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии передали выпускникам поздравления руководства Министерства обороны, рассказали о значимости подобных курсов, способствующих повышению профессионализма и боеспособности военнослужащих, и пожелали коммандос успехов в дальнейшей службе.

Затем выпускникам были вручены сертификаты.

В заключение личный состав прошел маршем перед трибуной, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's next Commando Initial Courses end
Версия на азербайджанском языке ФотоNövbəti "Komando başlanğıc kursu" başa çatıb

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