В Азербайджанской армии завершился курс по снайперской подготовке

Завершен курс по снайперской подготовке, проводившийся в Сухопутных войсках в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год.

Завершен курс по снайперской подготовке, проводившийся в Сухопутных войсках в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе курса военнослужащие освоили тактико-технические характеристики снайперских винтовок и усовершенствовали практические навыки по огневой подготовке.

Продемонстрировав высокий профессионализм, снайперы успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, маскировке, обнаружению и уничтожению точным огнем целей, расположенных на различных расстояниях, и другие задачи.