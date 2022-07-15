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В Азербайджанской армии завершился курс по снайперской подготовке

В Азербайджанской армии завершился курс по снайперской подготовке Завершен курс по снайперской подготовке, проводившийся в Сухопутных войсках в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год.
Армия
15 июля 2022 г. 18:47
В Азербайджанской армии завершился курс по снайперской подготовке

Завершен курс по снайперской подготовке, проводившийся в Сухопутных войсках в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе курса военнослужащие освоили тактико-технические характеристики снайперских винтовок и усовершенствовали практические навыки по огневой подготовке.

Продемонстрировав высокий профессионализм, снайперы успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, маскировке, обнаружению и уничтожению точным огнем целей, расположенных на различных расстояниях, и другие задачи.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Snayper hazırlığı" kursu başa çatıb

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