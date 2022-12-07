Выстреливший в себя военнослужащий ГПС скончался

Распространено официальное заявление о смерти выстрелившего в себя военнослужащего.

Распространено официальное заявление о смерти выстрелившего в себя военнослужащего.

Как передает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу, военнослужащий срочной службы пограничных войск ГПС, рядовой Нуриев Кянан Хафиз оглу, лечение которого с 30 ноября 2022 года продолжалось в центральной клинике Гянджи, несмотря на усилия врачей, скончался 6 декабря 2022 года в больнице.

"Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокое соболезнование семье и близким военнослужащего", - отмечается в сообщении.