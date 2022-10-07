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Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ пройдет в Баку 12 октября

Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ пройдет в Баку 12 октября Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ) состоится в Баку 12 октября.
Армия
7 октября 2022 г. 16:32
Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ пройдет в Баку 12 октября

Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ) состоится в Баку 12 октября.

Об этом cообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

Напомним, организационные вопросы, связанные с проведением заседания, обсуждены 12 сентября в ходе встречи первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным.

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Версия на азербайджанском языке MDB ölkələrinin Baş Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclası oktyabrın 12-də Bakıda keçiriləcək
Версия на английском языке Committee of Chiefs of Staff of Armed Forces of CIS countries to hold session in Baku

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