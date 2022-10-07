Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ пройдет в Баку 12 октября

Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ) состоится в Баку 12 октября.

Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ) состоится в Баку 12 октября.

Об этом cообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

Напомним, организационные вопросы, связанные с проведением заседания, обсуждены 12 сентября в ходе встречи первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным.