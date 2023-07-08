Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ

Примеров двойных стандартов Запада не счесть. Запад также проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов.

Примеров двойных стандартов Запада не счесть. Запад также проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов.

Об этом Report заявил военный эксперт Адалят Вердиев.

Он напомнил, что Армения использовала кассетные бомбы против Азербайджана во время Второй Карабахской войны: "На действия Армении не последовало никакой реакции от Запада. Сейчас же они подтверждают, что поставят Украине кассетные боеприпасы. Во время 44-дневной войны западные круги утверждали, что Азербайджан использовал кассетные боеприпасы. Хотя это Армения использовала против нас кассетные бомбы. Это наиболее яркий пример лицемерия западных государств".

По словам эксперта, несколько стран официально запретили использование и производство такого оружия: "США оказывают Украине достаточную поддержку. Но, видимо, достигнутые результаты не устраивают Вашингтон. Поэтому он решил поставлять кассетные боеприпасы. Следует иметь в виду, что для контрнаступления у Украины чуть больше двух месяцев. Осенью начнутся дожди, и условия для контрнаступления станут неблагоприятными. Пока нет информации об использовании Украиной кассетных боеприпасов. Но, если вооружение будет поставлено, Украина не откажется от его использования".

Отметим, что США подтвердили поставки кассетных боеприпасов в Украину. Многие страны мира утверждали, что Азербайджан использовал такие боеприпасы во время 44-дневной войны, в то время как Азербайджан поражал легитимные цели умными ракетами. Армения же применяла против Азербайджана именно кассетные боеприпасы. Такой же подход был применен и к "Байрактарам": когда Азербайджан их использовал, их называли "оружием смерти", а сейчас, когда их использует Украина, - "ангелом".

Борьба Украины за свою территориальную целостность воспринимается как правая, а Азербайджан призывали смириться с оккупацией своих земель. В период оккупации территорий Азербайджана Запад говорил, что "военного решения конфликта нет", а на примере Украины тот же Запад утверждает, что "мирного решения конфликта нет".

Эксперт подчеркнул, что примеров двойных стандартов Запада не счесть: "Например, такая же позиция была и в отношении строительства погранично-пропускного пункта "Лачын". Многие пытаются обвинить Азербайджан. Однако этот пункт пропуска установлен на суверенной территории Азербайджана. Почему никто не говорит об этом?! Эти факты показывают, что Запад подходит ко всем вопросам в контексте собственных интересов. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с двойными или даже тройными стандартами Запада".