Замначальника ГПС отправился на границу с Арменией

14 декабря на государственной границе с Арменией на территории Зангиланского района начала боевую деятельность новая пограничная комендантская служба.

14 декабря на государственной границе с Арменией на территории Зангиланского района начала боевую деятельность новая пограничная комендантская служба.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), выступивший на открытии новой воинской части замначальника ГПС генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал персоналу поздравление начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева с началом боевой деятельности.

В своем выступлении замначальника подчеркнул, что посещение президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым в октябре текущего года трех новых воинских частей ГПС на освобожденных от оккупации территориях является выражением высокого доверия к вопросам охраны границы и вдохновляет пограничников на достижение новых успехов в службе.

Затем участники мероприятия ознакомились с созданными для пограничников условиями. На территории погранчасти построены рабочие помещения для личного состава, офицерско-командирские и солдатские общежития, столовая, банно-прачечный комплекс, склады оружия и припасов, строевая площадь. Для обеспечения воинской части электроэнергией установлены электрогенераторы, проложен водопровод.

В конце мероприятия были награждены отличившиеся в службе военнослужащие.