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Замначальника ГПС: На азербайджано-армянской госгранице созданы 110 погранично-боевых пунктов

Замначальника ГПС: На азербайджано-армянской госгранице созданы 110 погранично-боевых пунктов “На освобожденных от оккупации территориях ГПС провел большую работу. На азербайджано-иранской границе возобновлена деятельность 14 застав”.
Армия
16 августа 2022 г. 12:26
Замначальника ГПС: На азербайджано-армянской госгранице созданы 110 погранично-боевых пунктов

“На освобожденных от оккупации территориях ГПС провел большую работу. На азербайджано-иранской границе возобновлена деятельность 14 застав”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-лейтенант Аббас Халилов.

Он отметил, что на азербайджано-армянской государственной границе созданы 110 погранично-боевых пунктов: “В настоящее время наши пограничники несут там службу. Также проведена достаточно большая работа по разминированию территорий”.

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Версия на английском языке Deputy head of State Border Service: 110 border combat points set up on Azerbaijani-Armenian state border
Версия на азербайджанском языке DSX rəisinin müavini: "Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində 110 döyüş məntəqəmiz var"

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