Замначальника ГПС: На азербайджано-армянской госгранице созданы 110 погранично-боевых пунктов

“На освобожденных от оккупации территориях ГПС провел большую работу. На азербайджано-иранской границе возобновлена деятельность 14 застав”.

“На освобожденных от оккупации территориях ГПС провел большую работу. На азербайджано-иранской границе возобновлена деятельность 14 застав”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-лейтенант Аббас Халилов.

Он отметил, что на азербайджано-армянской государственной границе созданы 110 погранично-боевых пунктов: “В настоящее время наши пограничники несут там службу. Также проведена достаточно большая работа по разминированию территорий”.