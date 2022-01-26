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Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская

Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская "Германия сегодня, с точки зрения передачи вооружения Украине не готова, вместе с тем, она мощно работает в рамках Нормандского формата для того, чтобы обеспечить именно диалог в военно-политический сфере".
Армия
26 января 2022 г. 17:38
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская

"Сегодня Германия не готова передавать вооружения Украине. Вместе с тем, она активно работает в рамках Нормандского формата для того, чтобы обеспечить диалог в военно-политический сфере".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, комментируя отказ Германии продавать стране вооружение.

"У нас запланирован целый ряд консультаций, которые происходят прямо сейчас. Думаю, что это эволюционный процесс, и, если правительство и народ Германии решат, что нужно помогать Украине вооружением и военной техникой, мы будем готовы к этому. Мы знаем потребности, и мы знаем, где мы можем заключать контракты. Никто не говорит о бесплатной передаче вооружения, в рамках какой-то благотворительности. Мы говорим о нормальных партнерских отношениях, которые подразумевают заключения контрактов, получения лицензий".

Замминистра обороны заявил о высоком уровне боеспособности украинской армии: "Сегодня украинская армия, и это не преувеличение, более подготовлена к участию в боевых действиях, чем германская. Я прекрасно знаю состояние, в котором пребывают вооруженные силы Германии. У нас есть чем поделиться с экономически сильной Германией, чтобы они были самодостаточными и в вопросах своей обороны" - добавил замминистра.

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Версия на английском языке Deputy Minister: "Ukrainian army better prepared for war than German army"
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Ukrayna ordusu döyüşə Almaniya ordusundan daha hazırlıqlıdır”

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