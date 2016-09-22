Замминистра: Проведенный в Армении парад был пародией

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан не нуждается в бесплатном приобретении оружия у какой-либо страны".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель министра оборонной промышленности Яхъя Мусаев.

По его словам, Азербайджан способен производить оружие, приобретая у зарубежных стран современные технологии: "Мы способны в достаточной степени обеспечить нашу армию боеприпасами и боевой техникой".

Я.Мусаев подчеркнул, что проведенный в Армении парад был просто пародией.

Отвечая на вопрос о проведении переговоров для закупки у Пакистана комплексов, равных имеющимся у Армении ракетам "Искандер-М", замминистра сказал, что министерство оборонной промышленности Азербайджана является производителем и не приобретает боеприпасы: "Было бы лучше, если бы вы адресовали этот вопрос министерству обороны".

Он также сказал, что с учетом высокого спроса на производимые Азербайджаном боеприпасы, от некоторых заказов приходится отказываться: "У нас нет времени для производства заказов в кратчайшие сроки. Обращения в основном поступают из европейских, африканских и азиатских стран.

Большей частью они желают приобрести боеприпасы и оружие. Производимое нами оружие конкурентоспособное, качественное. Оно продается в соответствиями с ценами на мировом рынке".