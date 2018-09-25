Замминистра: Произведенное Азербайджаном оружие взято на вооружение армий ряда стран

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Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Создание в Азербайджане министерства оборонной промышленности внесло свой вклад в усиление оборонной мощи нашей страны".

Как сообщает Report, об этом на открытии 3-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2018 сказал заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев.

Он отметил, что торжественно отметившие свой 100-летний юбилей в этом году Вооруженные силы Азербайджана находятся среди 50 сильнейших армий мира.

Замминистра отметил, что военная мощь Азербайджана неуклонно растет: "С точки зрения профессионализма, обеспеченности и боеспособности наши Вооруженные силы превратились в самую сильную армию в регионе. Торжественный военный парад, приуроченный к 100-летию Вооруженных сил, служит наглядным тому подтверждением".

Я.Мусаев отметил, что произведенное министерством оружие, наряду с армией Азербайджана, взято на вооружение армий ряда зарубежных стран.