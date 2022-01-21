О нас
Report Georgia
Аудио новости

Замминистра обороны принял участие в открытии новых военных объектов в Кяльбаджаре

Замминистра обороны принял участие в открытии новых военных объектов в Кяльбаджаре По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение боевой готовности и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, проходящих службу на освобожденных
Армия
21 января 2022 г. 09:58
Замминистра обороны принял участие в открытии новых военных объектов в Кяльбаджаре
0 : 00
0 : 00

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение боевой готовности и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, проходящих службу на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Заместитель министра обороны-начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов ознакомился с новой модульной инфраструктурой, введенной в эксплуатацию в Кяльбаджарском районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə nazirinin müavini Kəlbəcərə gedib, yeni hərbi obyektlərin açılışında iştirak edib

Экслюзивные новости

Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
19 января 2022 г. 14:25
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
19 января 2022 г. 12:01
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
19 января 2022 г. 11:04
Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается
Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается
19 января 2022 г. 09:47
Назначен новый начальник секретариата МВД
Назначен новый начальник секретариата МВД
18 января 2022 г. 09:29
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi