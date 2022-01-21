Замминистра обороны принял участие в открытии новых военных объектов в Кяльбаджаре

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение боевой готовности и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, проходящих службу на освобожденных

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа, направленная на повышение боевой готовности и улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, проходящих службу на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Заместитель министра обороны-начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов ознакомился с новой модульной инфраструктурой, введенной в эксплуатацию в Кяльбаджарском районе.