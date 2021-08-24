Замминистра обороны принял участие в церемонии открытия "Армейских международных игр – 2021"

Находящийся с визитом в Москве заместитель министра обороны – начальник Главного управления материально-технического обеспечения Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Низам Османов 23 августа принял участие в торжественном открытии "Армейских между

Находящийся с визитом в Москве заместитель министра обороны – начальник Главного управления материально-технического обеспечения Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Низам Османов 23 августа принял участие в торжественном открытии "Армейских международных игр-2021".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Замминистра встретился на военном полигоне Алабино с участниками конкурса "Танковый биатлон" и пожелал им успехов в состязаниях.

В павильоне Азербайджана на выставке, организованной в Доме Дружбы в рамках "Армейских международных игр", заместитель министра ознакомился с представленной литературой и различными экспонатами, отражающими национально-духовные ценности, и пожелал творческому коллективу успехов.