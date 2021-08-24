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Замминистра обороны принял участие в церемонии открытия "Армейских международных игр – 2021"

Замминистра обороны принял участие в церемонии открытия "Армейских международных игр – 2021" Находящийся с визитом в Москве заместитель министра обороны – начальник Главного управления материально-технического обеспечения Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Низам Османов 23 августа принял участие в торжественном открытии "Армейских между
Армия
24 августа 2021 г. 12:14
Замминистра обороны принял участие в церемонии открытия Армейских международных игр – 2021

Находящийся с визитом в Москве заместитель министра обороны – начальник Главного управления материально-технического обеспечения Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Низам Османов 23 августа принял участие в торжественном открытии "Армейских международных игр-2021".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Замминистра встретился на военном полигоне Алабино с участниками конкурса "Танковый биатлон" и пожелал им успехов в состязаниях.
В павильоне Азербайджана на выставке, организованной в Доме Дружбы в рамках "Армейских международных игр", заместитель министра ознакомился с представленной литературой и различными экспонатами, отражающими национально-духовные ценности, и пожелал творческому коллективу успехов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Deputy Minister of Defense attends opening ceremony of "International Army Games-2021"
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə nazirinin müavini “Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2021” yarışlarının açılış mərasimində iştirak edib

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