О нас

Замминистра обороны посетил генконсульство Турции в Нахчыване

Замминистра обороны посетил генконсульство Турции в Нахчыване Заместитель министра обороны Азербайджана, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев посетил генеральное консульство Турции в Нахчыване.
Армия
8 февраля 2023 г. 13:50
Замминистра обороны посетил генконсульство Турции в Нахчыване

Заместитель министра обороны Азербайджана, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев посетил генеральное консульство Турции в Нахчыване.

Как сообщает Нахчыванское бюро Report, он встретился с генеральным консулом Турции в Нахчыване Асипом Кая.

Керем Мустафаев выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями людей в результате сильного землетрясения в Турции.

A.Кая, в свою очередь, поблагодарил за оказанную поддержку.

Также Генеральное консульство Турции в Нахчыване посетили министр юстиции Нахчыванской Автономной Республики Дашгын Рагимов и начальник Управления министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Вусал Алекберли, выразили соболезнования погибшим и пожелали исцеления раненым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə nazirinin müavini Türkiyənin Naxçıvandakı Baş konsulluğunda olub, başsağlığı verib

Самое читаемое

Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
1 февраля 2023 г. 14:03
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
Турецкий профессор: Западные азербайджанцы имеют законное право вернуться на свои исконные земли
1 февраля 2023 г. 17:37
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на Евровидении 2023, еще не избран
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран
1 февраля 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi