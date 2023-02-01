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Замминистра обороны Азербайджана встретился с генконсулом Турции в Гяндже

Замминистра обороны Азербайджана встретился с генконсулом Турции в Гяндже 1 февраля заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев встретился с новоназначенным генеральным консулом Турецкой Республики в Гяндже Реджепом Озтопом.
Армия
1 февраля 2023 г. 15:23
Замминистра обороны Азербайджана встретился с генконсулом Турции в Гяндже

1 февраля заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев встретился с новоназначенным генеральным консулом Турецкой Республики в Гяндже Реджепом Озтопом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостя, генерал-лейтенант Э.Эфендиев поздравил его с назначением и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Поблагодарив за искренний прием, Р.Озтоп выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество и впредь будет развиваться по восходящей линии.

На встрече состоялся обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan's deputy minister of defense meets with Turkiye's consul general to Ganja
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə nazirinin müavini Türkiyənin Gəncədəki Baş konsulu ilə görüşüb

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