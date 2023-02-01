Замминистра обороны Азербайджана встретился с генконсулом Турции в Гяндже

1 февраля заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев встретился с новоназначенным генеральным консулом Турецкой Республики в Гяндже Реджепом Озтопом.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Поприветствовав гостя, генерал-лейтенант Э.Эфендиев поздравил его с назначением и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Поблагодарив за искренний прием, Р.Озтоп выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество и впредь будет развиваться по восходящей линии.
На встрече состоялся обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.