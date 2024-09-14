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Замминистра обороны Азербайджана посетил Китай, обсудил развитие ВТС

Замминистра обороны Азербайджана посетил Китай, обсудил развитие ВТС 15:12
Армия
14 сентября 2024 г. 15:44
Замминистра обороны Азербайджана посетил Китай, обсудил развитие ВТС

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана - генеральным директором Агилем Гурбановым совершила рабочий визит в Китай для участия в 11-м Сяншаньском форуме в Пекине.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

А.Гурбанов во время форума встретился с министром национальной обороны Китая Дун Цзюнем.

В рамках рабочего визита в Китай генеральный директор также провел встречи с начальником Управления по сотрудничеству в области вооружений, военной техники и технологий Центрального военного совета и рядом компаний, входящих в Государственный оборонно-промышленный комплекс Китая. "На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами", - подчеркивается в информации.

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