Замминистра обороны Азербайджана находится с визитом в Москве

Заместитель министра обороны, начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов находится с визитом в Москве для участия в церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры - 2021".

Заместитель министра обороны, начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов находится с визитом в Москве для участия в церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры - 2021".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отметим, что азербайджанские военные в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2021" принимают участие в конкурсах "Танковый биатлон" и "Армия культуры" в России, "Кубок моря" в Иране, "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.