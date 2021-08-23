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Замминистра обороны Азербайджана находится с визитом в Москве

Замминистра обороны Азербайджана находится с визитом в Москве Заместитель министра обороны, начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов находится с визитом в Москве для участия в церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры - 2021".
Армия
23 августа 2021 г. 14:20
Замминистра обороны Азербайджана находится с визитом в Москве
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Заместитель министра обороны, начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов находится с визитом в Москве для участия в церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры - 2021".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отметим, что азербайджанские военные в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2021" принимают участие в конкурсах "Танковый биатлон" и "Армия культуры" в России, "Кубок моря" в Иране, "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Deputy Minister of Defense visiting Moscow
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə nazirinin müavini Moskvada səfərdədir

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