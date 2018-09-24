Замминистра: На выставке ADEX-2018 Азербайджан явит всю мощь своей оборонной промышленности

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку стартует 3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018.

По сообщению Report, на пресс-конференции, посвященной выставке, замминистра оборонной промышленности Яхья Мусаев заявил, что это широкомасштабное мероприятие является одной из крупнейших экспозиций оружия и военной техники в регионе.

По его словам, выставка представит прекрасную возможность для показа современного оружия, техники и оборудования, явив мощь и силу комплекса оборонной промышленности Азербайджана.

Отметим, что участниками выставки ADEX станут 224 компании, представляющие 29 стран мира. Экспозиция охватит три павильона Бакинского экспо-центра, а также площадку на открытом воздухе. В ADEX 2018 примут участие такие страны как Азербайджан, Беларусь, Франция, Израиль, Пакистан, Россия, Украина и т.д.

В экспозиции будут представлены системы противовоздушной и противоракетной обороны, военное судостроение, изготовление и модернизация оружейных систем, военно-научное исследование, системы PUA, робото-технические комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы и снаряжение, системы демилитаризации, ракетное и артиллерийское оружие, системы реактивного залпового огня, оптико-электронная и лазерная техника, тяжелая техника, подводные лодки, системы кибербезопасности, радиоэлектронной войны и командования, управления, связи, компьютерные, разведывательные, наблюдательные и информационные системы военно-морских сил (ВМС), железнодорожная техника и оборудование, технологии и оборудование по оружейному производству, ремонту и утилизации, а также продукция других секторов.

В этом году на выставке, наряду с другими секторами, будет широко представлена военно-авиационная промышленность. В экспозиции будут представлены всемирно известные компании и корпорации, такие как МИГ, ТУСАШ, "Леонардо", ОАК, "Мотор Сич", "Российские вертолеты" и Aeronautics Group.

Отметим, что инициатором выставки является министерство оборонной промышленности. Министерство обороны оказывает поддержку этому масштабному мероприятию. Организатором выставки выступила компания Caspian Event Organisers (CEO). Выставка продлится до 27 сентября.