Замминистра: На выставке ADEX-2018 Азербайджан явит всю мощь своей оборонной промышленности

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку стартует 3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018.
По сообщению Report, на пресс-конференции, посвященной выставке, замминистра оборонной промышленности Яхья Мусаев заявил, что это широкомасштабное мероприятие является одной из крупнейших экспозиций оружия и военной техники в регионе.
По его словам, выставка представит прекрасную возможность для показа современного оружия, техники и оборудования, явив мощь и силу комплекса оборонной промышленности Азербайджана.
Отметим, что участниками выставки ADEX станут 224 компании, представляющие 29 стран мира. Экспозиция охватит три павильона Бакинского экспо-центра, а также площадку на открытом воздухе. В ADEX 2018 примут участие такие страны как Азербайджан, Беларусь, Франция, Израиль, Пакистан, Россия, Украина и т.д.
В экспозиции будут представлены системы противовоздушной и противоракетной обороны, военное судостроение, изготовление и модернизация оружейных систем, военно-научное исследование, системы PUA, робото-технические комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы и снаряжение, системы демилитаризации, ракетное и артиллерийское оружие, системы реактивного залпового огня, оптико-электронная и лазерная техника, тяжелая техника, подводные лодки, системы кибербезопасности, радиоэлектронной войны и командования, управления, связи, компьютерные, разведывательные, наблюдательные и информационные системы военно-морских сил (ВМС), железнодорожная техника и оборудование, технологии и оборудование по оружейному производству, ремонту и утилизации, а также продукция других секторов.
В этом году на выставке, наряду с другими секторами, будет широко представлена военно-авиационная промышленность. В экспозиции будут представлены всемирно известные компании и корпорации, такие как МИГ, ТУСАШ, "Леонардо", ОАК, "Мотор Сич", "Российские вертолеты" и Aeronautics Group.
Отметим, что инициатором выставки является министерство оборонной промышленности. Министерство обороны оказывает поддержку этому масштабному мероприятию. Организатором выставки выступила компания Caspian Event Organisers (CEO). Выставка продлится до 27 сентября.
Samirə AbdullayevaАвтор новости