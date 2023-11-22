Замминистра: Грузия и Азербайджан - друзья и партнеры

Грузия и Азербайджан являются дружественными странами и партнерами.

Грузия и Азербайджан являются дружественными странами и партнерами.

Об этом грузинскому бюро Report заявил заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава, после встречи в Тбилиси с заместителями министра обороны Азербайджана Агилем Гурбановым и Рамизом Тахировым.

Грузинский замминистра сказал, что Азербайджан и Грузия сотрудничают для усиления безопасности в регионе.

"Между нашими странами вот уже много лет налажены дружественные и партнерские отношения, которые продолжают развиваться. Сегодня мы показали нашим азербайджанским коллегам Государственный военно-научно-технический центр "Дельта" и рассказали им о производимом здесь вооружении и технике", - сказал он.