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Замминистра: Грузия и Азербайджан - друзья и партнеры

Замминистра: Грузия и Азербайджан - друзья и партнеры Грузия и Азербайджан являются дружественными странами и партнерами.
Армия
22 ноября 2023 г. 18:15
Замминистра: Грузия и Азербайджан - друзья и партнеры

Грузия и Азербайджан являются дружественными странами и партнерами.

Об этом грузинскому бюро Report заявил заместитель министра обороны Грузии Георгий Хаиндрава, после встречи в Тбилиси с заместителями министра обороны Азербайджана Агилем Гурбановым и Рамизом Тахировым.

Грузинский замминистра сказал, что Азербайджан и Грузия сотрудничают для усиления безопасности в регионе.

"Между нашими странами вот уже много лет налажены дружественные и партнерские отношения, которые продолжают развиваться. Сегодня мы показали нашим азербайджанским коллегам Государственный военно-научно-технический центр "Дельта" и рассказали им о производимом здесь вооружении и технике", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan müdafiə nazirinin müavini: "Azərbaycanla dost və tərəfdaşıq"

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