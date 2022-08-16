Замглавы ГПС: В рамках борьбы с терроризмом задержаны шесть граждан

"В течение прошлого года в результате мер по выявлению разведывательной деятельности против Азербайджана был задержан гражданин нашей страны, сотрудничавший с иностранными спецслужбами, и шестеро подозреваемых".

За прошлый год в результате мер по выявлению разведывательной деятельности против Азербайджана был задержан гражданин нашей страны, сотрудничавший с иностранными спецслужбами, и шестеро подозреваемых.

Как сообщает Report, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) генерал-лейтенант Аббас Халилов.

По его словам, в рамках борьбы с терроризмом были задержаны 6 человек: "Обезврежено 14 организованных преступных группировок, занимавшихся незаконной миграцией, контрабандой, наркотрафиком".