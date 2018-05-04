Замглавы Генштаба: Широкомасштабные учения демонстрируют мощь и силу Азербайджанской армии

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На военно-медицинском факультете состоялась научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня образования Вооруженных сил.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие офицеры министерства обороны, преподавательский состав Азербайджанского медицинского университета и представители общественности.

Участники конференции сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость, территориальную целостность Азербайджана. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Заместитель начальника Генштаба, начальник Главного управления боевой подготовки и военного образования, генерал-лейтенант Низам Османов, выступив с речью, объявил конференцию открытой:

"Важная обязанность каждого, кто служит в армии - достойно оправдать доверие Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в нашей армии во всех сферах идет стремительное развитие. Под руководством Ильхама Алиева в результате плодотворной работы, проводимой с целью полного приведения армии в соответствие с современными стандартами, Азербайджанская армия стала самой сильной армией региона. Во всех воинских объединениях Азербайджанской армии с участием руководства министерства обороны проводятся широкомасштабные оперативно-тактические учения различного уровня, которые демонстрируют мощь и силу нашей армии".

После демонстрации фильма, посвященного 100-летию Вооруженных Сил, были представлены лекции и проведены обсуждения по темам, включенным в повестку научно-практической конференции.