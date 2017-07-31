Замглавнокомандующего ВМС Казахстана: Азербайджан организует "Кубок моря - 2017" на высоком уровне

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Со стороны Азербайджана проведен большой комплекс организационных работ, подготовлены пирсы и учебно-тренировочные комплексы "Кубка моря - 2017".

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию BNews.kz заявил капитан первого ранга, заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС Казахстана Ермек Байгабулов.

Заместитель главнокомандующего отметил высокую организацию конкурса со стороны Азербайджана.

По его словам, заметно, что азербайджанская сторона провела большой комплекс организационных работ, подготовлены пирсы, учебно-тренировочные комплексы, материальная база качественного обеспечения данного конкурса.

"Обстановка царит доброжелательная. В первый день нас встретило первое лицо Военно-морских сил Азербайджана, сам командующий. Экипажи наших кораблей общаются между собой, тем более что в Азербайджане и Казахстане многие говорят на русском языке, языковых барьеров нет, как при общении с Ираном", - заявил Е. Байгабулов, добавив, что казахстанцы чувствуют теплое отношение со стороны хозяев.

Он подчеркнул, что специально для проводов кораблей казахстанских ВМС из Астаны прилетел лично министр обороны генерал-полковник Жасузаков Сакен и главнокомандующий военно-морскими силами, вице-адмирал Жандарбек Жанзаков, что свидетельствует о большом внимании к данному конкурсу.

"Мы просто обязаны не подвести надежды и чаяния нашего руководства. Дух у экипажа высокий, надежды высокие, стремления соответствующие. Нас не устраивает второе место. Мы говорили с руководствами других команд, сказать честно, все рассчитывают на первое место, но победитель будет один. Все покажет время", - резюмировал капитан.

Отметим, что в международных состязаниях "Кубок моря-2017", которые будут проходить с 1 по 11 августа в прибрежных водах Баку, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.