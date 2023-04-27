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Заместители министра обороны Азербайджана находятся в Турции

Заместители министра обороны Азербайджана находятся в Турции Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров и заместитель министра обороны Агиль Гурбанов находятся в Турции.
Армия
27 апреля 2023 г. 15:13
Заместители министра обороны Азербайджана находятся в Турции

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров и заместитель министра обороны Агиль Гурбанов находятся в Турции.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Сообщается, что Р.Тахиров, А.Гурбанов, военный атташе ВС Азербайджана в Турции, полковник Мушфиг Мамедов, а также сотрудники посольства Азербайджана в Турции посетили национальный технологический центр имени Оздемира Байрактара в ходе своего визита в Стамбул в рамках TEKNOFEST-2023.

Принявший азербайджанскую делегацию генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил, что оборонная промышленность Турции добилась больших успехов за последние годы и подчеркнул ведущую роль компании Baykar в этой сфере.

В ходе встречи еще раз была отмечена роль продукции компании Baykar в уничтожении военной техники армянских оккупантов в период Отечественной войны.

В ходе беседы было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в военной сфере и сфере оборонной промышленности, как и во всех других сферах. Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın müdafiə nazirinin müavinləri Türkiyəyə gediblər

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