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Заместители министра обороны осмотрели пункты размещения на территории Кяльбаджарского района

Заместители министра обороны осмотрели пункты размещения на территории Кяльбаджарского района По поручению министра обороны заместители министра - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев осмотрели новопостроенные пункты ра
Армия
29 декабря 2022 г. 14:19
Заместители министра обороны осмотрели пункты размещения на территории Кяльбаджарского района

По поручению министра обороны заместители министра - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев осмотрели новопостроенные пункты размещения на территории Кяльбаджарского района и встретились с военнослужащими, несущими службу на боевых позициях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В новых пунктах размещения с высоким профессионализмом проведены строительные работы, созданы все необходимые условия для организации службы войск на высшем уровне.

Здесь предусмотрены штаб, столовые, полностью оснащенные необходимым кухонным оборудованием, медпункты, солдатские казармы, банно-прачечные комплексы, склады различного назначения, автопарк для боевой и автомобильной техники и другие инфраструктурные объекты.

Пункты размещения оснащены централизованной системой отопления, освещением, водопроводом, стабильной связью, генераторами и солнечными батареями для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

После ознакомления с бытовыми условиями личного состава была проверена боеготовность военнослужащих.

Военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи с использованием техники специального назначения и танков, обеспечивающих передвижение на местности с суровыми климатическими условиями и крутым рельефом.

Затем заместители министра, побывав на нескольких боевых позициях в Кяльбаджаре, поинтересовались служебно-боевой деятельностью военнослужащих.

Было доложено, что боевой дух и морально-психологическая готовность личного состава, несущего службу на освобожденных территориях, находятся на высоком уровне.

Встретившись с военнослужащими, заместители министра высоко оценили их боевую готовность, передали личному составу поздравления министра обороны по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, и вручили праздничные гостинцы.

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Версия на английском языке ФотоMoral-psychological state of servicemen serving in Kalbajar region is at a high level, defense ministry says
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə nazirinin müavinləri Kəlbəcərdə yeni inşa edilmiş yerləşmə məntəqələrinə baxış keçiriblər

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