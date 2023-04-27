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Заместители министра обороны Азербайджана посетили выставку высоких технологий в Турции

Заместители министра обороны Азербайджана посетили выставку высоких технологий в Турции Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Тахиров и заместитель министра обороны Агиль Гурбанов приняли участие в выставке высоких технологий, проводимой в Турции в рамках TEKNOFEST-2023.
Армия
27 апреля 2023 г. 20:12
Заместители министра обороны Азербайджана посетили выставку высоких технологий в Турции

Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Тахиров и заместитель министра обороны Агиль Гурбанов приняли участие в выставке высоких технологий, проводимой в Турции в рамках TEKNOFEST-2023.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Отмечено, что на выставке они встретились с руководящим составом компаний Roketsan, HAVELSAN, Baykar и Aselsan, ознакомились с образцами современной боевой техники. В ходе встреч состоялся широкий обмен мнениями по дальнейшему расширению существующего сотрудничества Азербайджана и Турции в военно-технической сфере.

На мероприятии, где были продемонстрированы высокотехнологичные продукты, были также представлены многие стратегически важные продукты в оборонной, аэрокосмической, морской и космической отраслях промышленности.

Отметим, что заместители министра обороны Азербайджана Рамиз Тахиров и Агиль Гурбанов находятся с рабочим визитом в Турции. Их сопровождают военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в Турции полковник Мушфиг Мамедов и сотрудники посольства Азербайджана в Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan müdafiə nazirinin müavinləri Türkiyədə yüksək texnologiyalar sərgisində iştirak ediblər

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