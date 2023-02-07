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Замминистра обороны выразил соболезнования генконсулу Турции в Гяндже

Замминистра обороны выразил соболезнования генконсулу Турции в Гяндже 7 февраля заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев встретился с генеральным консулом Турецкой Республики в Гяндже Реджепом Озтопом.
Армия
7 февраля 2023 г. 17:46
Замминистра обороны выразил соболезнования генконсулу Турции в Гяндже

7 февраля заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев встретился с генеральным консулом Турецкой Республики в Гяндже Реджепом Озтопом.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Генерал-лейтенант Э.Эфендиев выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением людей в результате сильного землетрясения в Турции. Было отмечено, что Азербайджан всегда рядом с дружественной и братской Турцией.

В свою очередь, генеральный консул Р.Озтоп выразил признательность за оказанную поддержку.

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Версия на английском языке Deputy Defense Minister expresses condolences to Turkish Consul General to Ganja
Версия на азербайджанском языке Müdafiə nazirinin müavini Türkiyənin Gəncədəki Baş konsuluna başsağlığı verib

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