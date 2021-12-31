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Заместитель министра обороны встретился с военнослужащими

Заместитель министра обороны встретился с военнослужащими По поручению Министра обороны заместитель министра обороны-начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов посетил воинские части по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Армия
31 декабря 2021 г. 15:43
Заместитель министра обороны встретился с военнослужащими

По поручению Министра обороны заместитель министра обороны-начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов посетил воинские части по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поинтересовавшись социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением военнослужащих, заместитель министра передал поздравления министра обороны личному составу и пожелал им успехов в службе.

Генерал-лейтенант Н.Османов передал соответствующие поручения министра обороны по дальнейшему улучшению организации службы, поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, а также улучшению материально-технического обеспечения.

В заключение военнослужащим были вручены праздничные подарки.

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Версия на английском языке ФотоDeputy Defense Minister meets with servicemen
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə nazirinin müavini hərbi qulluqçularla görüşüb

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