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Заместитель министра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС

Заместитель министра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС 1 декабря заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров и находящийся с визитом в нашей стране заместитель министра обороны - командующий Войсками противовоздушной обороны и В
Армия
1 декабря 2022 г. 18:33
Заместитель министра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС

1 декабря заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров и находящийся с визитом в нашей стране заместитель министра обороны - командующий Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Республики Узбекистан генерал-майор Ахмад Бурханов посетили Н-скую воинскую часть ВВС.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Узбекской делегации была представлена обширная информация о боевой технике и авиационно-летательных средствах, находящихся на вооружении воинской части.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоDeputy Defense Minister of Uzbekistan visits military unit of Azerbaijan Air Force
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan müdafiə nazirinin müavini HHQ-nin hərbi hissəsində olub

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