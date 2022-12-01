Заместитель министра обороны Узбекистана посетил воинскую часть ВВС

1 декабря заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров и находящийся с визитом в нашей стране заместитель министра обороны - командующий Войсками противовоздушной обороны и В

1 декабря заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров и находящийся с визитом в нашей стране заместитель министра обороны - командующий Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Республики Узбекистан генерал-майор Ахмад Бурханов посетили Н-скую воинскую часть ВВС.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Узбекской делегации была представлена обширная информация о боевой технике и авиационно-летательных средствах, находящихся на вооружении воинской части.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.