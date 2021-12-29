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Заместитель министра обороны посетил подразделения ВВС

Заместитель министра обороны посетил подразделения ВВС По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров посетил подразделения ВВС, несущие боевое дежурство на освобожденных территориях.
Армия
29 декабря 2021 г. 17:01
Заместитель министра обороны посетил подразделения ВВС

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров посетил подразделения ВВС, несущие боевое дежурство на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Генерал-лейтенант Р.Таиров передал личному составу праздничные поздравления Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Затем были вручены ценные подарки и праздничные гостинцы военнослужащим, отличившимся на службе.

За чаепитием заместитель министра поведал личному составу об исторической значимости Отечественной войны, увенчавшейся победой нашей армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, героизме Азербайджанской Армии и достижениях 2021 года. Затем командующий ВВС ознакомился с социально-бытовыми условиями личного состава и дал соответствующие поручения относительно предстоящей работы.

Военнослужащие выразили благодарность главе государства и руководству Министерства обороны за оказанное внимание и заботу.

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Версия на английском языке ФотоDeputy minister of defense visits units of Azerbaijan Air Force
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələrinin bölmələrində olub

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