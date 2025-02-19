Заместитель министра обороны Азербайджана принимает участие в выставке IDEX

Возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым делегация принимает участие в 17-й Международной оборонной выставке и конференции IDEX и 8-й выставке и конференции в области военно-морской

Возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым делегация принимает участие в 17-й Международной оборонной выставке и конференции IDEX и 8-й выставке и конференции в области военно-морской обороны NAVDEX в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На выставке IDEX - одной из крупнейших в мире выставок в области оборонной промышленности, на которой представлена продукция 1560 компаний из 65 стран, Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики представлено стендом.

Генеральный директор ознакомился с образцами современного вооружения и техники, экспонируемыми на стендах ЗАО Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах", подведомственного Министерству оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

В рамках выставки А.Гурбанов провел встречи с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном, заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым, министром обороны Италии Гвидо Крозетто, заместителем министра национальной обороны Турции Мусой Хейбетом и руководством нескольких ведущих компаний мира.

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.