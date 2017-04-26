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    Заместитель министра обороны Азербайджана отбыл в Москву

    В российской столице проходит VI Конференция по международной безопасности

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым, принимает участие в проходящей в Москве VI Конференции по международной безопасности.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    На международной конференции, организованной министерством обороны России с участием представителей из 78 стран, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

    В ходе пленарных заседаний состоится обмен мнениями по вопросам противостояния международному терроризму, борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематики ПРО, обеспечения безопасности в Центральной Азии, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира.

    Конференция завершится 27 апреля. 

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