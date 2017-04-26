Заместитель министра обороны Азербайджана отбыл в Москву

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым, принимает участие в проходящей в Москве VI Конференции по международной безопасности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На международной конференции, организованной министерством обороны России с участием представителей из 78 стран, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний состоится обмен мнениями по вопросам противостояния международному терроризму, борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематики ПРО, обеспечения безопасности в Центральной Азии, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира.

Конференция завершится 27 апреля.