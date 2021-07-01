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Заместитель командующего ВМС Азербайджана находится с визитом в Турции

Заместитель командующего ВМС Азербайджана находится с визитом в Турции Заместитель командующего Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-майор Намик Исламзаде принял участие в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, состоявшегося в рамках международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл – 202
Армия
1 июля 2021 г. 12:18
Заместитель командующего ВМС Азербайджана находится с визитом в Турции

Заместитель командующего Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-майор Намик Исламзаде принял участие в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, состоявшегося в рамках международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл – 2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Сначала был представлен брифинг о целях учений, подготовке пилотов, дислокации, привлеченных силах, выполняемых задачах, полетах и применении авиационных средств.

Затем гости прослушали марш "Мехтер" в исполнении известного военного оркестра "Мехтеран" Вооруженных сил Турции и понаблюдали за показательными полетами самолетов F-5 и F-16 авиагрупп "Solo Türk" и "Türk Ulduzları" ВВС Турции.

В заключение гости ознакомились с Центром симуляции.

Командующий Военно-воздушными силами Турции генерал армии Хасан Кючюкакйюз высоко оценил подготовку пилотов, участвующих в учениях, и пожелал им успехов.

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