Заместитель командующего ВМС Азербайджана находится с визитом в Турции

Заместитель командующего Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-майор Намик Исламзаде принял участие в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, состоявшегося в рамках международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл – 202

Заместитель командующего Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-майор Намик Исламзаде принял участие в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, состоявшегося в рамках международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл – 2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Сначала был представлен брифинг о целях учений, подготовке пилотов, дислокации, привлеченных силах, выполняемых задачах, полетах и применении авиационных средств.

Затем гости прослушали марш "Мехтер" в исполнении известного военного оркестра "Мехтеран" Вооруженных сил Турции и понаблюдали за показательными полетами самолетов F-5 и F-16 авиагрупп "Solo Türk" и "Türk Ulduzları" ВВС Турции.

В заключение гости ознакомились с Центром симуляции.

Командующий Военно-воздушными силами Турции генерал армии Хасан Кючюкакйюз высоко оценил подготовку пилотов, участвующих в учениях, и пожелал им успехов.