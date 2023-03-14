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Замдиректора Европейского командования США прибыл в Азербайджан

Замдиректора Европейского командования США прибыл в Азербайджан Заместитель директора по планированию, стратегии и возможностям Европейского командования США бригадный генерал Эдвард Воган прибыл в Азербайджан.
Армия
14 марта 2023 г. 15:46
Замдиректора Европейского командования США прибыл в Азербайджан

Заместитель директора по планированию, стратегии и возможностям Европейского командования США, бригадный генерал Эдвард Воган прибыл в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

В рамках визита бригадный генерал проведет встречи с представителями Министерства обороны Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Агентства по разминированию.

Воган обсудит вопросы американо-азербайджанского партнерства и региональной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Avropa Komandanlığının direktor müavini Azərbaycana gəlib

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