Замдиректора Европейского командования США прибыл в Азербайджан

Заместитель директора по планированию, стратегии и возможностям Европейского командования США, бригадный генерал Эдвард Воган прибыл в Азербайджан.
Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.
В рамках визита бригадный генерал проведет встречи с представителями Министерства обороны Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Агентства по разминированию.
Воган обсудит вопросы американо-азербайджанского партнерства и региональной безопасности.