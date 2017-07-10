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    Закупленная у России очередная партия военной техники и боеприпасов доставлена в Азербайджан - ВИДЕО

    Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск
    © Mod.gov.az

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Продолжается процесс поставки в Азербайджан современной военной техники, вооружения, боеприпасов и другого военно-технического имущества российского производства. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, очередная партия новейших боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

    Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.
    Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.

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