Закупленная у России очередная партия военной техники и боеприпасов доставлена в Азербайджан - ВИДЕО

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Продолжается процесс поставки в Азербайджан современной военной техники, вооружения, боеприпасов и другого военно-технического имущества российского производства.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, очередная партия новейших боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.

Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.