Министру обороны представлен новый военный атташе России в Азербайджане

10 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в нашей стране Михаилом Бочарниковым.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях. Согласно плану сотрудничества, стороны обменялись мнениями по проведению рабочих встреч между делегациями министерств обороны двух стран, совместных военных учений, организации взаимных визитов военных кораблей обеих стран на Каспийском море и другим вопросам.

Дипломат представил новоназначенного военного атташе России в Азербайджане полковника Андрея Алексенcева генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Министр обороны поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в Азербайджане, и пожелал ему успехов в сфере расширения военного сотрудничества между нашими странами.